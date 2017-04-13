В крупном ДТП в Китае покалечились 70 человек

Не менее 70 человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов и маршрутки в Гонконге. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на South China Morning Post. Отмечается, что столкнулись два автобуса и микроавтобус.

Многочисленные пострадавшие были доставлены в больницы. Большинство из них отделались незначительными травмами, однако пассажирка одного из автобусов госпитализирована с переломом обеих ног.

Из-за ДТП в районе образовались пробки.