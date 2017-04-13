В крупном ДТП в Китае покалечились 70 человек

Вчера, 23:28

На дороге столкнулись два рейсовых автобуса и микроавтобус

В крупном ДТП в Гонконге пострадали 70 человек. Фото: scmp.com
В крупном ДТП в Гонконге пострадали 70 человек. Фото: scmp.com

Не менее 70 человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов и маршрутки в Гонконге. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на South China Morning Post. Отмечается, что столкнулись два автобуса и микроавтобус.

Многочисленные пострадавшие были доставлены в больницы. Большинство из них отделались незначительными травмами, однако пассажирка одного из автобусов госпитализирована с переломом обеих ног.

Из-за ДТП в районе образовались пробки.

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