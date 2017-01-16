Крушение в Бишкеке: турецкий самолет рухнул на дома (фото,видео)

В результате катастрофы грузового самолета Boeing 747 Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас погибли 32 человека, среди них три пилота, сообщили в Минздраве Кыргызстана.

По данным МЧС Кыргызстана, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. Так, "Боинг" упал на территорию садоводческого общества "Авиатор", в котором насчитывается примерно 43 дома, из них около 30 пострадали, сообщают местные СМИ.

Самолет турецкой авиакомпании выполнял рейс Стамбул – Бишкек.

В Министерстве транспорта Кыргызстана заявили, что создадут специальную комиссию по расследованию причин крушения самолета. По словам представителя министерства, специалистам предстоит установить, что послужило причиной падения — "технические проблемы или плохие погодные условия". Он добавил, что в районе аэропорта Бишкека наблюдался густой туман.



В Минтранспорта Кыргызстана также рассказали, что самолет Turkish Airlines упал при заходе на посадку в 1,5–2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. Представитель министерства уточнил, что самолет следовал по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул.



Национальный телеканал Киргизии КТРК в связи с крушением самолета прекратит в понедельник трансляцию развлекательных программ. "КТРК снимает с эфира все увеселительные передачи. Приносим глубокие соболезнования родным и близким", — написал в своем Facebook глава канала Илим Карыпбеков.

Фото: 24.kg

По данным агентства, рухнувший Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines совершал рейс из Гонконга. Он должен был приземлиться в 07:25 по бишкекскому времени (04:25 мск). По словам начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммеда Сварова, на борту лайнера находился экипаж штатной численности — два пилота и технические работники.

Фото: 24.kg