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Крушение в Бишкеке: турецкий самолет рухнул на дома (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/70_main.1484547035.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/70_tn.1484547035.jpg Мир Погибли более 30 человек, разрушена часть дачного поселка

Крушение в Бишкеке: турецкий самолет рухнул на дома (фото,видео)

Сегодня, 08:09

Погибли более 30 человек, разрушена часть дачного поселка

Место катастрофы под Бишкеком. Фото: 24.kg
Место катастрофы под Бишкеком. Фото: 24.kg

В результате катастрофы грузового самолета Boeing 747 Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас погибли 32 человека, среди них три пилота, сообщили в Минздраве Кыргызстана.

По данным МЧС Кыргызстана, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. Так, "Боинг" упал на территорию садоводческого общества "Авиатор", в котором насчитывается примерно 43 дома, из них около 30 пострадали, сообщают местные СМИ.

Самолет турецкой авиакомпании выполнял рейс Стамбул – Бишкек.

В Министерстве транспорта Кыргызстана заявили, что создадут специальную комиссию по расследованию причин крушения самолета. По словам представителя министерства, специалистам предстоит установить, что послужило причиной падения — "технические проблемы или плохие погодные условия". Он добавил, что в районе аэропорта Бишкека наблюдался густой туман.

В Минтранспорта Кыргызстана также рассказали, что самолет Turkish Airlines упал при заходе на посадку в 1,5–2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. Представитель министерства уточнил, что самолет следовал по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул.

Национальный телеканал Киргизии КТРК в связи с крушением самолета прекратит в понедельник трансляцию развлекательных программ. "КТРК снимает с эфира все увеселительные передачи. Приносим глубокие соболезнования родным и близким", — написал в своем Facebook глава канала Илим Карыпбеков.

23184Фото: 24.kg

По данным агентства, рухнувший Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines совершал рейс из Гонконга. Он должен был приземлиться в 07:25 по бишкекскому времени (04:25 мск). По словам начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммеда Сварова, на борту лайнера находился экипаж штатной численности — два пилота и технические работники.

23181Фото: 24.kg
Киргизия, самолет, кыргызстан, Бишкек

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Источники:

ТАСС, РБК, "Сегодня"

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