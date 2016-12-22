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В Литве на правительственных компьютерах обнаружили шпионское ПО из РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7821/45_main.1482421893.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/45_tn.1482421893.jpg Мир Как отмечается, шпионские программы переносили все документы и пароли, введенные на веб-сайтах по адресам, которые обычно используются российскими спецслужбами

В Литве на правительственных компьютерах обнаружили шпионское ПО из РФ

Сегодня, 17:47

Как отмечается, шпионские программы переносили все документы и пароли, введенные на веб-сайтах по адресам, которые обычно используются российскими спецслужбами

Российские спецслужбы могли следить за литовским правительством. Фото: РБК-Украина
Российские спецслужбы могли следить за литовским правительством. Фото: РБК-Украина

В Литве заявили, что за кибератаками на правительственные компьютеры страны, совершенные в течение двух последних лет, стоит Россия. Об этом заявил Reuters глава литовского Центра кибербезопасности Римтаутас Черняускас.

По его словам, с 2015 года было три случая обнаружения российского шпионского программного обеспечения на правительственных компьютерах, а в 2016 году произошло 20 попыток заражения.

"Шпионское ПО, которое мы нашли, работало не менее полугода до того, как было обнаружено, похоже на то, как это было в США", – отметил Черняускас.

Шпионские программы переносили все документы и пароли, введенные на веб-сайтах по адресам, которые обычно используются российскими спецслужбами.

"Это только подтверждает попытки проникнуть в нашу политическую сферу", – сказал Черняускас.

Литовские должностные лица, компьютеры которых поражены российским шпионским ПО, занимают средний и низкий ранг в правительстве, однако через их ПК проходил поток проектов правительственных решений по различным вопросам.
Литва, шпионаж, программное обеспечение, кибератака

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Источник:

Украинская правда

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