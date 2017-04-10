В Литве рассказали, какое оружие дали Украине

Литовский министр также надеется, что их примеру последуют другие члены НАТО

Литва в течение 2015-2016 годов предоставила Украине стрелковое оружие и военную амуницию. Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" министр обороны Литвы Раймундас Кораблис.

По его словам, Литва решила поставить в Украину то оружие, которое уже не используется литовскими войсками (в связи с переходом на стандарты НАТО). Он отметил, что это оружие – еще советское оружие.

"Это 150 тонн снаряжения, а также пулеметы, которые нам также не нужны. Это был достаточно символический жест, но который, в том числе, продемонстрировал нашу солидарность с Украиной. Поставки были в 2015-2016 годах. Это было суверенное решение литовского правительства. Было также полное понимание наших действий со стороны наших партнеров по НАТО", – сказал Кораблис.

Кроме того, он выразил надежду, что примеру Литвы относительно военной помощи для Украины последуют и другие члены Альянса.

Также литовский министр добавил, что в Литве проходят (проходили) реабилитацию 127 украинских военных, которые получили тяжелые ранения на Донбассе.

Как сообщалось, в парламенте Канады зарегистрирована электронная петиция, которая призывает правительство начать поставки оборонительного летального оружия Украине. Петиция уже получила поддержку депутата от Консервативной партии Джеймса Безана.

В свою очередь главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти выступил за летальное вооружение для Украины.