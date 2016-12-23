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ФОТОФАКТ. В Ливерпуле установили статую легендарному боксеру Мохаммеду Али http://www.segodnya.ua/img/article/7825/26_main.1482503092.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/26_tn.1482503092.jpg Мир Одной из самых знаменитых фраз Али: "Ты не дурак, если ты из Ливерпуля"

ФОТОФАКТ. В Ливерпуле установили статую легендарному боксеру Мохаммеду Али

Вчера, 16:24

Одной из самых знаменитых фраз Али: "Ты не дурак, если ты из Ливерпуля"

Фото liverpoolecho.co.uk
Фото liverpoolecho.co.uk

В центре Ливерпуля была установлена бронзовая статуя легендарного боксера Мохаммеда Али, который скончался 3 июня этого года, сообщает Liverpool Echo.

Автором работы стал Эндрю Эдвардс, который назвал статую "Величайший". Одной из самых знаменитых фраз Али стала "Ты не дурак, если ты из Ливерпуля" (You ain’t no fool if you from Liverpool).

Али становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. При рождении получил имя Кассиус Клэй, но затем принял ислам и сменил его. На профессиональном ринге провел 108 боев.

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бокс, мухаммед али

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Источник:

Championat.ru

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