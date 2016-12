В Ливии захватили пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту – СМИ

Пассажирский самолет Airbus A320 был захвачен в Ливии. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

"Информирован о потенциальном угоне снутреннего рейса Ливии, который перенаправлен на Мальту. Силы службы безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям пребывают в готовности", – написал мальтийский премьер.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM