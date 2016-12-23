В Ливии захватили пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту – СМИ

Самолет направили на Мальту, служба безопасности острова приведена в готовность

Пассажирский самолет Airbus A320 был захвачен в Ливии. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

"Информирован о потенциальном угоне снутреннего рейса Ливии, который перенаправлен на Мальту. Силы службы безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям пребывают в готовности", – написал мальтийский премьер.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.

СМИ Мальты сообщают, что в Ливии самолет выполнял внутренний рейс. Согласно сообщениям, на его борту находится около 118 человек.

Также сообщается о том, что угонщиков двое, и они угрожали подорвать самолет.

По неподтвержденной информации, самолет уже приземлился на острове.