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В Ливии захватили пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7824/23_main.1482491534.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/23_tn.1482491534.jpg Мир Самолет направили на Мальту, служба безопасности острова приведена в готовность

В Ливии захватили пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту – СМИ

Сегодня, 13:10

Самолет направили на Мальту, служба безопасности острова приведена в готовность

Авиалайнер Airbus A320. Фото: AFP
Авиалайнер Airbus A320. Фото: AFP

Пассажирский самолет Airbus A320 был захвачен в Ливии. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

"Информирован о потенциальном угоне снутреннего рейса Ливии, который перенаправлен на Мальту. Силы службы безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям пребывают в готовности", – написал мальтийский премьер.

СМИ Мальты сообщают, что в Ливии самолет выполнял внутренний рейс. Согласно сообщениям, на его борту находится около 118 человек.

Также сообщается о том, что угонщиков двое, и они угрожали подорвать самолет.

По неподтвержденной информации, самолет уже приземлился на острове.
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Источник:

"Сегодня"

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