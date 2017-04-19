В Лондоне прогремел взрыв

В полиции уточнили, что помимо полицейского пострадал один человек

На севере Лондона в одном из жилых домов прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали два человека.

По словам официального представителя Скотленд-Ярда, полицейских вызвали в район Харинги из-за нарушения общественного порядка.

Когда стражи порядка прибыли на место, произошел взрыв. Офицер полиции ранен в руку, еще один мужчина получил серьезные ожоги. У дома сейчас находятся машины скорой помощи и пожарные.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в результате совершенного 22 марта в Лондоне теракта погибли пять человек, включая самого нападавшего, 40 человек пострадало, среди них туристы из Франции, Южной Кореи и Румынии.

Машина с преступником сначала проехала по тротуару на Вестминстерском мосту, сшибая пешеходов, после чего врезалась в ограду рядом с Биг Беном. Затем нападавший забежал на территорию британского парламента с двумя ножами в руках и убил полицейского, после чего был застрелен.