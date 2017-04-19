В Лондоне прогремел взрыв

Сегодня, 17:32

В полиции уточнили, что помимо полицейского пострадал один человек

Фото: AFP
Фото: AFP

На севере Лондона в одном из жилых домов прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали два человека.

По словам официального представителя Скотленд-Ярда, полицейских вызвали в район Харинги из-за нарушения общественного порядка.

Когда стражи порядка прибыли на место, произошел взрыв. Офицер полиции ранен в руку, еще один мужчина получил серьезные ожоги. У дома сейчас находятся машины скорой помощи и пожарные.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в результате совершенного 22 марта в Лондоне теракта погибли пять человек, включая самого нападавшего, 40 человек пострадало, среди них туристы из Франции, Южной Кореи и Румынии.

Машина с преступником сначала проехала по тротуару на Вестминстерском мосту, сшибая пешеходов, после чего врезалась в ограду рядом с Биг Беном. Затем нападавший забежал на территорию британского парламента с двумя ножами в руках и убил полицейского, после чего был застрелен.
лондон, взрыв, мужчина, ожоги, обстоятельства, происшествия, прогремел

Вы сейчас просматриваете новость "В Лондоне прогремел взрыв". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Место взрыва. Фото: соцсети

Взрыв в Питере: опубликовано фото возможного подрывника

3 Апреля, 18:26

Мужчина вошел в метро на станции "Петроградская" за 20 минут до теракта на станции "Технологический институт"

Мир

Лондонские телефонные будки заменят на Wi-Fi-стенды . Фото: Green City Review

Красные телефонные будки в Лондоне заменят на Wi-Fi-стенды

29 Октября 2016, 23:07

Стенды позволят совершать бесплатные телефонные звонки и подзаряжать гаджеты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования