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В Лондоне умер бывший зять королевы Елизаветы http://www.segodnya.ua/img/article/7881/6_main.1484323581.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/6_tn.1484323581.jpg Мир Мужчина скончался от старости

В Лондоне умер бывший зять королевы Елизаветы

Сегодня, 18:04

Мужчина скончался от старости

Королева Елизавета. Фото: AFP
Королева Елизавета. Фото: AFP

Сегодня, 13 января, в Лондоне на 87-году скончался Лорд Сноудон, бывший зять королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщает BBC, мужчина мирно скончался в стенах Букингемского дворца.

Лорд Сноудон – бывший муж принцессы Маргарет. Они поженились в мае 1960 года. В 1978 году пара рассталась.

Ранее сообщалось, что королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы.
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