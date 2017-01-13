В Лондоне умер бывший зять королевы Елизаветы
Мужчина скончался от старости
Сегодня, 13 января, в Лондоне на 87-году скончался Лорд Сноудон, бывший зять королевы Великобритании Елизаветы II.
Как сообщает BBC, мужчина мирно скончался в стенах Букингемского дворца.
Лорд Сноудон – бывший муж принцессы Маргарет. Они поженились в мае 1960 года. В 1978 году пара рассталась.
Ранее сообщалось, что королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы.
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