В Лондоне умер бывший зять королевы Елизаветы

Сегодня, 13 января, в Лондоне на 87-году скончался Лорд Сноудон, бывший зять королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщает BBC, мужчина мирно скончался в стенах Букингемского дворца.

Лорд Сноудон – бывший муж принцессы Маргарет. Они поженились в мае 1960 года. В 1978 году пара рассталась.

Ранее сообщалось, что королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы.