В Лувре солдат открыл огонь по посетителю с ножом

Французский солдат открыл огонь по человеку, который пытался напасть на него с ножом у входа в Лувр.

Посетитель получил ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

"Злоумышленник пытался ударить солдата ножом, силовик применил оружие в порядке самообороны", — сообщила полиция.

Другой источник в силовых структурах сообщил, что неизвестный пытался попасть в подземный магазин музея с чемоданом.

По данным правоохранителей, вся площадь перед Лувром была эвакуирована.

МВД Франции расценило инцидент как "серьезный". В данный момент полиция оцепила входы в Лувр.

Ранее сообщалось, что в Париже произошла перестрелка. Стрельба была во втором округе, расположенном в центральной части города.