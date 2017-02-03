В Лувре солдат открыл огонь по посетителю с ножом

Сегодня, 12:30

Злоумышленник получил ранение. МВД Франции расценило инцидент как "серьезный"

Лувр. Фото: pixabay.com
Лувр. Фото: pixabay.com

Французский солдат открыл огонь по человеку, который пытался напасть на него с ножом у входа в Лувр.

Посетитель получил ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

"Злоумышленник пытался ударить солдата ножом, силовик применил оружие в порядке самообороны", — сообщила полиция.

Другой источник в силовых структурах сообщил, что неизвестный пытался попасть в подземный магазин музея с чемоданом.

По данным правоохранителей, вся площадь перед Лувром была эвакуирована.

МВД Франции расценило инцидент как "серьезный". В данный момент полиция оцепила входы в Лувр.

Ранее сообщалось, что в Париже произошла перестрелка. Стрельба была во втором округе, расположенном в центральной части города.
Франция, оружие, МВД, Париж, солдат, полиция, перестрелка, лувр, площадь, инцидент, ранения, злоумышленник, ножом

Вы сейчас просматриваете новость "В Лувре солдат открыл огонь по посетителю с ножом". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В больнице скончался шестой полицейский. Фото: facebook

Перестрелка полицейских под Киевом: количество жертв растет

4 Декабря 2016, 14:22

В больнице скончался шестой полицейский, участвовавший в перестрелке под Киевом 

Мир

В России в перестрелке погибли 3 человека. Фото: @tweetsNV

В России произошла ожесточенная перестрелка, трое убитых

24 Сентября 2016, 16:49

Вооруженный инцидент произошел в Дагестане 

Происшествия и криминал

Обычно за месяц по стране сдают до 4,5 тыс. единиц оружия. Фото: facebook.com/profile.php?id=100010993412523

Пять миллионов стволов вне закона: Украину наводнило нелегальное оружие

3 Октября 2016, 08:04

Силовики наблюдают за ветеранами и объявили месячник разоружения. Полиция: арсеналы есть у домушников, а сейчас спрос на стволы наблюдаем даже у добытчиков янтаря

Мир

Ранения разной степени тяжести получили девять человек. Фото: Twitter

Во Франции прогремел взрыв, много раненых

16 Сентября 2016, 14:50

На месте ЧП работают медики и полиция

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования