В Лувре солдат открыл огонь по посетителю с ножом
Злоумышленник получил ранение. МВД Франции расценило инцидент как "серьезный"
Французский солдат открыл огонь по человеку, который пытался напасть на него с ножом у входа в Лувр.
Посетитель получил ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
"Злоумышленник пытался ударить солдата ножом, силовик применил оружие в порядке самообороны", — сообщила полиция.
Другой источник в силовых структурах сообщил, что неизвестный пытался попасть в подземный магазин музея с чемоданом.
По данным правоохранителей, вся площадь перед Лувром была эвакуирована.
МВД Франции расценило инцидент как "серьезный". В данный момент полиция оцепила входы в Лувр.
Ранее сообщалось, что в Париже произошла перестрелка. Стрельба была во втором округе, расположенном в центральной части города.
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