В Мали боевики напали на популярный у западных туристов фешенебельный курорт, расположенный к востоку от столицы страны Бамако.

Над туристическом комплексом Le Campement Resort в Дугуракоро местные жители слышали выстрели и видели клубы дыма, передает Reuters.

Представитель Министерства безопасности Мали сообщил, что на туристический комплекс напали боевики, туда направились малийские военные и военнослужащие французского антитеррористического корпуса.

Как отмечает Reuters, в результате нападения на комплекс в столице Мали погибли два человека. Один из погибших – гражданин Франции и Набона, гражданство второго в настоящий момент не установлено.

По данным Associated Press, нападение совершили предположительно джихадисты. В комплексе находятся члены французской военной миссии и также представители ООН.

When I escape this country I am going to go home back to Kensington and put my feet up in my flat at grenfell tower for some bloody peace https://t.co/tyv9TYz4VD — MikeC (@mikethecraigy) 18 июня 2017 г.

Пять лет назад исламисты захватили значительную часть территории Мали. Их удалось существенно потеснить с помощью французских войск, но в стране периодически происходят атаки джихадистов.

В ноябре 2015 произошло нападение на отель Radisson Blu в Бамако, в ходе которого были взяты в заложники западные туристы, около 20 человек погибли. После этого нападения в Мали было объявлено чрезвычайное положение, которое сохраняется до сих пор.