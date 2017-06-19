В Мали вооруженные джихадисты напали на популярный у западных туристов элитный курорт

Сегодня, 00:26

Местные жители слышали выстрели и видели клубы дыма

Силы безопасности находятся на месте, фото AFP
Силы безопасности находятся на месте, фото AFP

В Мали боевики напали на популярный у западных туристов фешенебельный курорт, расположенный к востоку от столицы страны Бамако.

Над туристическом комплексом Le Campement Resort в Дугуракоро местные жители слышали выстрели и видели клубы дыма, передает Reuters.

Представитель Министерства безопасности Мали сообщил, что на туристический комплекс напали боевики, туда направились малийские военные и военнослужащие французского антитеррористического корпуса.

Как отмечает Reuters, в результате нападения на комплекс в столице Мали погибли два человека. Один из погибших – гражданин Франции и Набона, гражданство второго в настоящий момент не установлено.

По данным Associated Press, нападение совершили предположительно джихадисты. В комплексе находятся члены французской военной миссии и также представители ООН.

Пять лет назад исламисты захватили значительную часть территории Мали. Их удалось существенно потеснить с помощью французских войск, но в стране периодически происходят атаки джихадистов.

В ноябре 2015 произошло нападение на отель Radisson Blu в Бамако, в ходе которого были взяты в заложники западные туристы, около 20 человек погибли. После этого нападения в Мали было объявлено чрезвычайное положение, которое сохраняется до сих пор.
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