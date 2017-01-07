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В матче Маррей – Джокович букмекеры ставят на первую ракетку мира http://www.segodnya.ua/img/article/7861/38_main.1483776320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/38_tn.1483776320.jpg Мир Энди Маррей стал соперником Джоковича по финалу теннисного турнира в Дохе

В матче Маррей – Джокович букмекеры ставят на первую ракетку мира

Сегодня, 11:04

Энди Маррей стал соперником Джоковича по финалу теннисного турнира в Дохе

Энди Маррей. Фото AFP
Энди Маррей. Фото AFP

Первая ракетка мира британец Энди Маррей вышел в финал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Маррей в полуфинале со счетом 6:3, 6:4 обыграл посеянного под третьим номером чеха Томаша Бердыха.

Соперником Маррея в финале станет серб Новак Джокович (второй номер посева), которого британец в конце прошлого года сместил с первой строчки рейтинга АТР.

Букмекеры считают Маррея фаворитом матча. Коэффициент на победу британского теннисиста – 1.67, тогда как на победу Джоковича – 2.20.
теннисист, Новак Джокович, Энди Маррей

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Источник:

Сегодня|Спорт

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