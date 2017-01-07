В матче Маррей – Джокович букмекеры ставят на первую ракетку мира
Энди Маррей стал соперником Джоковича по финалу теннисного турнира в Дохе
Первая ракетка мира британец Энди Маррей вышел в финал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Маррей в полуфинале со счетом 6:3, 6:4 обыграл посеянного под третьим номером чеха Томаша Бердыха.
Соперником Маррея в финале станет серб Новак Джокович (второй номер посева), которого британец в конце прошлого года сместил с первой строчки рейтинга АТР.
Букмекеры считают Маррея фаворитом матча. Коэффициент на победу британского теннисиста – 1.67, тогда как на победу Джоковича – 2.20.
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