В матче Маррей – Джокович букмекеры ставят на первую ракетку мира

Энди Маррей стал соперником Джоковича по финалу теннисного турнира в Дохе

Первая ракетка мира британец Энди Маррей вышел в финал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Маррей в полуфинале со счетом 6:3, 6:4 обыграл посеянного под третьим номером чеха Томаша Бердыха.

Соперником Маррея в финале станет серб Новак Джокович (второй номер посева), которого британец в конце прошлого года сместил с первой строчки рейтинга АТР.

Букмекеры считают Маррея фаворитом матча. Коэффициент на победу британского теннисиста – 1.67, тогда как на победу Джоковича – 2.20.