В Мехико легализовали право на эвтаназию и марихуану

Сегодня, 08:10

Власти Мексики утвердили первую в истории конституцию столицы

В Мехико легализовали марихуану и эвтаназию. Фото:sciencedaily.com
В Мехико легализовали марихуану и эвтаназию. Фото:sciencedaily.com

Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану. Об этом сообщает "112 Украина".

"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", – заявил Мансера в ходе церемонии подписания.

По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около 60 млн долларов США в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, сообщает Albuquerque Journal.

Эти средства предполагается использовать для строительства школ и спонсирования программ в области здравоохранения.
Мексика, мехико

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