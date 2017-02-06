В Мехико легализовали право на эвтаназию и марихуану

Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану. Об этом сообщает "112 Украина".

"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", – заявил Мансера в ходе церемонии подписания.

По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около 60 млн долларов США в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, сообщает Albuquerque Journal.

Эти средства предполагается использовать для строительства школ и спонсирования программ в области здравоохранения.