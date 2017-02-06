В Мехико легализовали право на эвтаназию и марихуану
Власти Мексики утвердили первую в истории конституцию столицы
Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану. Об этом сообщает "112 Украина".
"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", – заявил Мансера в ходе церемонии подписания.
По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.
Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около 60 млн долларов США в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, сообщает Albuquerque Journal.
Эти средства предполагается использовать для строительства школ и спонсирования программ в области здравоохранения.
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