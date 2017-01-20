Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Мексике разбушевался вулкан Колима (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/62_main.1484914799.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/62_tn.1484914799.jpg Мир Над кратером гиганта поднялся двухкилометровый столб пепла и дыма

В Мексике разбушевался вулкан Колима (видео)

Сегодня, 14:17

Над кратером гиганта поднялся двухкилометровый столб пепла и дыма


В Мексике вновь пробудился вулкан Колима, его еще называют "Огненный".

Высокий столб пепла и пара поднялся в небо на два километра, передает AFP.

Напомним, вулкан проснулся еще в октябре 2016 года. 

В Мексике насчитывается более 3000 вулканов, но только 14 из них являются активными.

Ранее сообщалось, что вулкан Попокатепетль в Мексике проснулся и выбросил в воздух столб пепла и газа высотой 2 километра. 
видео, Мексика, вулкан, небо, столб, в Мексике

Вы сейчас просматриваете новость "В Мексике разбушевался вулкан Колима (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В сети появились впечатляющие видео извержения вулкана в Мексике

2 Октября 2016, 12:21

Колима начал извергаться 30 сентября 

Невероятное

Уникальные кадры: как вулкан разгоняет облака

26 Июля 2016, 06:55

Извержение оказалось настолько мощным, что ударная волна мгновенно разогнала облака над вулканом

Невероятное

Адский котел: самый активный вулкан на планете поражает воображение

28 Августа 2016, 04:10

Геологи сняли великолепное видео о том, как ведет себя жерло вулкана в настоящее время

Мир

<p><span>Действующий вулкан Попокатепетль расположен в 50 км от Мехико.&nbsp;<span>Иллюстрация</span></span></p>

Мехико накрыло пеплом от вулкана

1 Августа 2016, 21:17

Сильнее всего от выброса пепла пострадал юг города

Мир

<p>Вулкан Сукарадзима. Фото:&nbsp;<span class="irc_ho" dir="ltr">earth-chronicles.ru</span></p>

В Японии произошло извержение вулкана

26 Июля 2016, 08:27

Уровен опасности оценили на "тройку" по пятибалльной шкале

Мир

В Мексике начал извергаться вулкан. Фото: Twitter

В Мексике начал извергаться вулкан, людей срочно эвакуриуют

1 Октября 2016, 12:29

Вокруг места извержения оцеплена 12-километровая зона

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.