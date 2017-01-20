В Мексике разбушевался вулкан Колима (видео)

Над кратером гиганта поднялся двухкилометровый столб пепла и дыма

В Мексике вновь пробудился вулкан Колима, его еще называют "Огненный".

Высокий столб пепла и пара поднялся в небо на два километра, передает AFP.

Напомним, вулкан проснулся еще в октябре 2016 года.

В Мексике насчитывается более 3000 вулканов, но только 14 из них являются активными.

Ранее сообщалось, что вулкан Попокатепетль в Мексике проснулся и выбросил в воздух столб пепла и газа высотой 2 километра.