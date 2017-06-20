В Мексике свинья откусила фермеру пенис и пальцы

Фермер Мигель Анайя Пабло из городка Сан-Лукас-Охитлан на юго-западе Мексики стал жертвой агрессивной свиньи, которая оттяпала ему мужское достоинство и три пальца, сообщает ТСН со ссылкой на "Metro".

60-летний мужчина, после того как перебрал со спиртным, решил "побороться" со свиньей. Когда он вскочил на животное и стал наносить удары, свинья разбушевалась и ответила так, что ему мало не показалось: откусаны пенис и три пальца на руке.

Врачи пытались спасти мужчину после того, как его доставили в больницу, однако он не выжил. Для уточнения обстоятельств его смерти проведут вскрытие и криминалистические тесты.