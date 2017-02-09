В метро Парижа прогремел взрыв, со станции эвакуируют пассажиров

Сегодня, 00:45

По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание в электропроводке, есть пострадавшие


Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

В Париже, на станции метро прогремел "мощный взрыв", из-за чего десятки пассажиров были эвакуированы. Предположительно,причиной взрыва стало возгорание в электропроводке.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".

Сообщается о восьми пострадавших в результате инцидента.

Станция оцеплена полицией, уровень угрозы в Париже повышен до наивысшего уровня. 
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