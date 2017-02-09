В метро Парижа прогремел взрыв, со станции эвакуируют пассажиров
По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание в электропроводке, есть пострадавшие
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
В Париже, на станции метро прогремел "мощный взрыв", из-за чего десятки пассажиров были эвакуированы. Предположительно,причиной взрыва стало возгорание в электропроводке.
Об этом сообщает агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".
Сообщается о восьми пострадавших в результате инцидента.
Станция оцеплена полицией, уровень угрозы в Париже повышен до наивысшего уровня.
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