В МИД Германии предупредили РФ, Иран и Турцию относительно будущего Сирии

Сегодня, 15:16

По словам Мартина Шефера, в мирном процессе должен принимать участие Запада

Мартин Шефер. Фото из открытых источников
Мартин Шефер. Фото из открытых источников

Германия убеждена, что Россия, Иран и Турция не смогут урегулировать ситуацию в Сирии на основе Казахстана процесса, если к нему не будут привлечены западные страны. Соответствующую позицию изложил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Он также добавил, что "партнерство Турции с Россией и Ираном в Сирии, переговоры в Астане и то, что это произошло без привлечения Европы и США, является поводом для тревоги".

"Мы исходим из того, что все должны участвовать в мирном процессе, а не только Турция, Россия и Иран", – отметил Шефер.

По его мнению, "разумное решение этого ужасного конфликта можно найти, если все, а не только Турция, Россия и Иран, будут участвовать в его выработке".

Ранее СМИ сообщили, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время недавнего визита в Москву передал план американского лидера Дональда Трампа по Сирии российскому президенту Владимиру Путину, с которым он встречался.

В Кремле эту информацию опровергли.
россия, Иран, Сирия, Турция, мид германии
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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