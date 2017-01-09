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В МИД РФ неудачно пошутили об Обаме http://www.segodnya.ua/img/article/7866/3_main.1483976190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/3_tn.1483976190.jpg Мир Захарова заявила, что российские хакеры "взломали мозг" президенту США

В МИД РФ неудачно пошутили об Обаме

Сегодня, 17:35

Захарова заявила, что российские хакеры "взломали мозг" президенту США

Мария Захарова. Фото: ТАСС
Мария Захарова. Фото: ТАСС

Официальный представитель Минисиерства иностранных дел России Мария Захарова резко высказалась в адрес президента США Барака Обамы относительно доклада американской разведки о вмешательстве российских хакеров в процесс выборов президента США.

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", — написала она на своей странице в Facebook.

Некоторые пользователи раскритиковали Захарову за данное неосторожное высказывание, отметив, что нормальный дипломат не может себе позволить таких слов в адрес президентов других стран.

Напомним, в распространенном в пятницу докладе спецслужб США утверждается, что руководство России с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах избранного президента США Дональда Трампа, говорится в докладе спецслужб США.

"По нашей оценке, (президент РФ Владимир) Путин и российское правительство стремились помочь избранному президенту (Дональду) Трампу повысить шансы на выборах, когда это возможно, дискредитируя госсекретаря США Хиллари Клинтон, сделав достоянием публики ее неприязнь к нему", – говорится в несекретной версии доклада, распространенной в пятницу.

При этом сделана оговорка, что ЦРУ и ФБР имеют "высокую степень уверенности" в этом, в то время как Агентство по национальной безопасности – "умеренную степень".
россия, США, Обама, хакеры, захарова, мид рф

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