Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В МИД РФ отреагировали на возможное расширение санкций США против Москвы http://www.segodnya.ua/img/article/7841/17_main.1482967164.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/17_tn.1482967164.jpg Мир По мнению Захаровой, администрация президента США Барака Обамы пытается "пугать расширением антироссийских санкций"

В МИД РФ отреагировали на возможное расширение санкций США против Москвы

Сегодня, 01:19

По мнению Захаровой, администрация президента США Барака Обамы пытается "пугать расширением антироссийских санкций"

Мария Захарова, фото zampolit.com
Мария Захарова, фото zampolit.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова угрожает ответом в случае принятия США новых санкций против РФ за кибератаки Москвы на американские учреждения.

Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

По мнению Захаровой, администрация президента США Барака Обамы пытается "пугать расширением антироссийских санкций", мерами дипломатического характера и диверсиями против компьютерных систем РФ.

Спикер МИД РФ уверена, что Администрация Обамы полгода назад запустила дезинформацию про российских хакеров "в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

Спикер МИД РФ уверена, что Администрация Обамы полгода назад запустила дезинформацию про российских хакеров "в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

"Остается лишь добавить, что, если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", – пригрозили в МИД России.

Как сообщал УНИАН, Администрация американского президента Барака Обамы готовит экономические санкции и скрытые кибероперации в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы в США.

Власти США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии. 
США, спикер, мид, санкции, рф, вмешательство, оправдание, мид рф, мид россии, санкции против России

Вы сейчас просматриваете новость "В МИД РФ отреагировали на возможное расширение санкций США против Москвы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма, фото ruscur.ru

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма

27 Декабря, 20:58

Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию

Политика

Фото: AFP

Дипломатические победы и поражения Украины: с кем Киеву дружить в 2017 году

Вчера, 08:00

Киеву необходимо налаживать связи с офисами оппозиционных к Украине политиков во Франции, а также улучшать отношения с Польшей, Израилем и Турцией

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама намерен напоследок ввести против России еще один пакет санкций - Washington Post

Вчера, 09:50

Как отмечает издание, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне

Политика

Япония поддерживает Украину. Фото из открытых источников

Япония стала единственной страной Азии, которая ввела санкции против РФ из-за Украины - посол

Вчера, 15:26

Дипломат также отметил, что недавно Япония поддержала резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, как страна-соавтор этого документа

Мир

Путина ждут новые санкции. Фото: AFP

Новые американские санкции ударят по Путину – сенатор США

Вчера, 17:42

По словам Грэма, Конгресс будет изучать российское вмешательство в выборы и санкции получат полную поддержку

Мир

Барак Обама, фото AFP

США 29 декабря объявят о введении новых санкций в отношении РФ за вмешательство в выборы - СМИ

Вчера, 23:57

Ожидается, что будут названы имена тех, кто причастен к похищению информации с серверов Национального комитета Демократической партии и их публикации

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.