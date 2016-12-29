В МИД РФ отреагировали на возможное расширение санкций США против Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова угрожает ответом в случае принятия США новых санкций против РФ за кибератаки Москвы на американские учреждения.

Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

По мнению Захаровой, администрация президента США Барака Обамы пытается "пугать расширением антироссийских санкций", мерами дипломатического характера и диверсиями против компьютерных систем РФ.

Спикер МИД РФ уверена, что Администрация Обамы полгода назад запустила дезинформацию про российских хакеров "в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

Спикер МИД РФ уверена, что Администрация Обамы полгода назад запустила дезинформацию про российских хакеров "в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

"Остается лишь добавить, что, если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", – пригрозили в МИД России.

Как сообщал УНИАН, Администрация американского президента Барака Обамы готовит экономические санкции и скрытые кибероперации в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы в США.

Власти США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии.



