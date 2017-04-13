В МИД РФ посоветовали Турции не зарин искать в Сирии, а бактерии на своих курортах

Россия не собирается соглашаться с выводом Министерства здравоохранения Турции, которое подтвердило применение газа зарин во время химатаки в Идлибе (Сирия). Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Полагаю, что Минздрав Турции в преддверии сезона должен заниматься анализом воды в море на предмет наличия там бактерий, проверять качество пищевой продукции, в том числе в курортных зонах. Вот, на чем сейчас должен концентрироваться турецкий Минздрав, – сказала Захарова.

Она отметила, что вопрос химического оружия находится в компетенции соответствующих международных организаций, в частности Организации по запрету химического оружия.

"Именно их, а не Минздрав Турции или Минкульт какой-либо еще страны нужно подключать к решению этих вопросов", – добавила дипломат.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.

Позже в СМИ появилась информация, что в боеприпасах находилось вещество зарин. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Турции. Министр отметил, что для химической атаки в сирийском Идлибе применялся отравляющий газ зарин.