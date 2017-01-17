В МИД РФ прокомментировали расследование CNN по высказываниям Трампа

Захарова отметила, что американские СМИ год крутили сюжеты о том, что Трамп пророссийский кандидат, а теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой публикацию телеканалом CNN фрагментов интервью, в которых избранный президент США Дональд Трамп называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы. Об этом она написала у себя в Facebook.

"У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп "пророссийский президент". А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону", – написала он.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Дональд Трамп до вступления в гонку за пост главы Белого дома в разных интервью называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы.

По версии CNN, данные заявления "резко контрастируют с дружественной по отношению к России риторикой, которую он (Трамп) начал использовать после начала президентской кампании".