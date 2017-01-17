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В МИД РФ прокомментировали расследование CNN по высказываниям Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7888/80_main.1484637470.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/80_tn.1484637470.jpg Мир Захарова отметила, что американские СМИ год крутили сюжеты о том, что Трамп пророссийский кандидат, а теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону

В МИД РФ прокомментировали расследование CNN по высказываниям Трампа

Сегодня, 09:14

Захарова отметила, что американские СМИ год крутили сюжеты о том, что Трамп пророссийский кандидат, а теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой публикацию телеканалом CNN фрагментов интервью, в которых избранный президент США Дональд Трамп называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы. Об этом она написала у себя в Facebook.

"У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп "пророссийский президент". А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону", – написала он.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Дональд Трамп до вступления в гонку за пост главы Белого дома в разных интервью называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы.

По версии CNN, данные заявления "резко контрастируют с дружественной по отношению к России риторикой, которую он (Трамп) начал использовать после начала президентской кампании".
россия, США, захарова, трамп, мид рф

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"Сегодня"

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