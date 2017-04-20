В МИД РФ прокомментировали решение суда в Гааге

Сегодня, 09:10

Россия продолжает отрицать, что осуществляет по отношению к Украине агрессию и оккупацию ее территорий

Суд в Гааге. Фото: facebook.com/MIDRussia
Суд в Гааге. Фото: facebook.com/MIDRussia

Министерство иностранных дел удовлетворено решением Международного суда ООН в Гааге частично отказать Украине в удовлетворении требований по иску. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Суд без голосования признал, что претензии Украины к России по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют", – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В России продолжают отрицать, что осуществляют по отношении к Украине агрессию и оккупацию ее территорий.

"Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место агрессии, оккупации, или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера Международный суд ООН в Гааге отказался удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России. Судьям оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.

В свою очередь замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда является позитивным, хоть и не были удовлетворены все требования Киева.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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