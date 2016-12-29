Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Минобороны РФ раскрыли новые подробности расследования крушения Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7842/86_main.1483008338.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/86_tn.1483008338.jpg Мир Как отмечается, комиссия изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое

В Минобороны РФ раскрыли новые подробности расследования крушения Ту-154

Сегодня, 12:42

Как отмечается, комиссия изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP
Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Как отмечается, комиссия изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое

В Минобороны РФ заявили, что взрыва на борту Ту-154 над Черным морем не было, но версия теракта пока не снимается. Об этом на пресс-конференции в Москве сказал начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов.

"Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследования", – сказал Байнетов.

По его словам, теракт может быть осуществлен не только с помощью взрыва. Байнетов отметил, что не исключается "механическое воздействие" на самолет.

По его словам, комиссия по расследованию крушения изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое.

Как добавил Байнетов, полеты всех самолетов типа Ту-154 приостановлены до выводов о причинах катастрофы над Черным морем.

Также он сообщил, что данные самописцев не свидетельствуют о технических отказах самолета.

В то же время Байнетов отметил, что не все бортовые приборы Ту-154 подняты из воды.

По его словам, "особая ситуация" на борту разбившегося самолета развивалась около 10 секунд. "Я могу сказать, что радиообмен был крайне краток. Вы можете представить, что ситуация развивалась за 10 секунд? Что можно сказать за 10 секунд? Поэтому анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, больше она ничего нам не говорит", – сказал Байнетов.

Кроме того, он сообщил, что полеты в Сирию выполняются с дозаправкой в одном из аэродромов, предусмотренных планом перелета, и, как правило, это аэродром Моздок.

"Запасными аэродромами являются аэродром на территории Крымского полуострова и аэродром Сочи. На момент вылета на аэродроме Моздок метеорологические условия не соответствовали выполнению посадки, поэтому внеплановая посадка (в Сочи) и здесь никакого криминала нет", – сказал он.

При этом Байнетов подчеркнул, что в Сочи на борт поднимались только представители пограничной службы. "Все пассажиры поднялись на борт в аэропорту "Чкаловский". В Сочи в самолет входили только представители погранслужбы, которые выполняли свои функциональные обязанности по пограничному контролю. Это два представителя Федеральной пограничной службы", – сказал он.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян сообщил, что опознание жертв катастрофы может занять до четырех недель.

"Взяты биологические материалы у родственников всех погибших для соответствующих процедур, и мы надеемся, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены", – сказал он.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море рано утром 25 декабря, совершая полет из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сотрудники СМИ и военные. Все они погибли.
самолет, расследование, Ту-154, авиакатастрофа, крушение Ту-154
Все новости по теме Крушение Ту-154.

Вы сейчас просматриваете новость "В Минобороны РФ раскрыли новые подробности расследования крушения Ту-154". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Поиск обломков Ту-154 продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: опознание жертв будет длиться еще месяц

Сегодня, 11:56

Как сообщается, на сегодняшний день взяты биологические материалы у родственников всех погибших для соответствующих процедур

Мир

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: останки нескольких тел прибило к берегу

Сегодня, 11:30

Как отмечается, на данный момент обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших

Мир

В США разбился военный вертолет. Фото: из открытых источников

В США разбился военный вертолет

Сегодня, 09:41

Жертвами авиакатастрофы в Техасе стали два человека, находившиеся на борту

Мир

Игорь Конашенков. Фото: ТАСС

В России ответили на карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Сегодня, 09:06

Российский генерал назвал рисунок "очередным испражнением парижских двуногих"

Мир

Третий черный ящик Ту-154 не могут "прочесть". Фото: AFP

Третий "черный ящик" Ту-154 разрушен

Сегодня, 09:06

Состояние двух остальныеъ бортовых самописцев - речевого и основного - удовлетворительное

Мир

Двигатель Ту-154 был неисправен. Фото: AFP

В двигателе Ту-154 обнаружили неисправности

Сегодня, 08:38

Эксперты говорят об усталости металла и контрафактных деталях

Мнения

Александр Невзоров. Фото: afisha.yandex.ua

Невзоров о крушении Ту-154: В РФ уже "отрепетировали" скорбь во время массового отравления "Боярышником"

Сегодня, 07:18

Публицист подчеркнул, что каждый человек, "если нет правила принуждения к скорби", имеет право относиться к любому событию так, как он считает нужным

Мир

В Риге совершил аварийную посадку самолет с неисправными шасси, фото Aviatablo.ru

В Риге совершил аварийную посадку самолет с неисправными шасси

Сегодня, 04:06

На борту воздушного судна находились 64 пассажира и четыре члена экипажа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.