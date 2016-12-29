В Минобороны РФ раскрыли новые подробности расследования крушения Ту-154

Как отмечается, комиссия изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое

Как отмечается, комиссия изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое

В Минобороны РФ заявили, что взрыва на борту Ту-154 над Черным морем не было, но версия теракта пока не снимается. Об этом на пресс-конференции в Москве сказал начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов.

"Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследования", – сказал Байнетов.

По его словам, теракт может быть осуществлен не только с помощью взрыва. Байнетов отметил, что не исключается "механическое воздействие" на самолет.

По его словам, комиссия по расследованию крушения изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое.

Как добавил Байнетов, полеты всех самолетов типа Ту-154 приостановлены до выводов о причинах катастрофы над Черным морем.

Также он сообщил, что данные самописцев не свидетельствуют о технических отказах самолета.

В то же время Байнетов отметил, что не все бортовые приборы Ту-154 подняты из воды.

По его словам, "особая ситуация" на борту разбившегося самолета развивалась около 10 секунд. "Я могу сказать, что радиообмен был крайне краток. Вы можете представить, что ситуация развивалась за 10 секунд? Что можно сказать за 10 секунд? Поэтому анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, больше она ничего нам не говорит", – сказал Байнетов.

Кроме того, он сообщил, что полеты в Сирию выполняются с дозаправкой в одном из аэродромов, предусмотренных планом перелета, и, как правило, это аэродром Моздок.

"Запасными аэродромами являются аэродром на территории Крымского полуострова и аэродром Сочи. На момент вылета на аэродроме Моздок метеорологические условия не соответствовали выполнению посадки, поэтому внеплановая посадка (в Сочи) и здесь никакого криминала нет", – сказал он.

При этом Байнетов подчеркнул, что в Сочи на борт поднимались только представители пограничной службы. "Все пассажиры поднялись на борт в аэропорту "Чкаловский". В Сочи в самолет входили только представители погранслужбы, которые выполняли свои функциональные обязанности по пограничному контролю. Это два представителя Федеральной пограничной службы", – сказал он.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян сообщил, что опознание жертв катастрофы может занять до четырех недель.

"Взяты биологические материалы у родственников всех погибших для соответствующих процедур, и мы надеемся, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены", – сказал он.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море рано утром 25 декабря, совершая полет из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сотрудники СМИ и военные. Все они погибли.