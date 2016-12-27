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В Минобороны РФ собираются восстановить ансамбль Александрова http://www.segodnya.ua/img/article/7835/12_main.1482837838.png http://www.segodnya.ua/img/article/7835/12_tn.1482837838.png Мир Шойгу распорядился выделить 70 квартир ансамблю, чтоб как можно скорее восстановить коллектив

В Минобороны РФ собираются восстановить ансамбль Александрова

Вчера, 13:25

Шойгу распорядился выделить 70 квартир ансамблю, чтоб как можно скорее восстановить коллектив

Ансамбль Александрова. Фото: скриншот
Ансамбль Александрова. Фото: скриншот

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился провести конкурс для отбора лучших артистов для воссоздания нового состава ансамбля Александрова, члены которого погибли в авиакатастрофе Ту-154, передает Корреспондент.

Министр распорядился выделить 70 квартир ансамблю, чтоб как можно скорее восстановить коллектив.

"Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль вооруженных сил РФ", – сказал Шойгу в эфире телеканала Россия-24.

Также он подчеркнул, что имя погибшего художественного руководителя ансамбля Александра Халилова будет носить военно-музыкальное училище.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.
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