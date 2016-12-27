В Минобороны РФ собираются восстановить ансамбль Александрова

Шойгу распорядился выделить 70 квартир ансамблю, чтоб как можно скорее восстановить коллектив

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился провести конкурс для отбора лучших артистов для воссоздания нового состава ансамбля Александрова, члены которого погибли в авиакатастрофе Ту-154, передает Корреспондент.

Министр распорядился выделить 70 квартир ансамблю, чтоб как можно скорее восстановить коллектив.

"Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль вооруженных сил РФ", – сказал Шойгу в эфире телеканала Россия-24.

Также он подчеркнул, что имя погибшего художественного руководителя ансамбля Александра Халилова будет носить военно-музыкальное училище.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.