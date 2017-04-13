В Минобороны Великобритании заявили, что во время химатаки в Сирии использовали зарин

Вчера, 19:45

Представитель министерства не сообщил, как образцы попали на территорию Британии, но объяснил, что британская сторона решила провести собственный анализ

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP
После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

Образцы с тел жертв химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун дали положительный результат на содержание в них нервно-паралитического вещества зарин. Об этом заявил представитель британского Министерства обороны в комментарии CNN, передает "Украинская правда".

По его словам, ученые проводили экспертизу в британской лаборатории и исследовали образцы крови и волос жертв из сирийской провинции Идлиб, где в результате химической атаки 4 апреля погибли 89 человек.

"Они имеют положительный результата на нервно-паралитический газ зарин, или вещество, похожее на зарин", – сказал он.

Представитель министерства не сообщил, как образцы попали на территорию Британии, но объяснил, что британская сторона решила провести собственный анализ и не работает от имени любой другой страны или особы.

Тесты не были частью официального расследования, инициированного Организацией по запрещению химического оружия.

Турция, США и другие западные государства обвинили режим сирийского президента Башара Асада в гибели мирных жителей и применении запрещенного химического оружия. Сирия и ее союзник Россия категорически отрицают все обвинения.

Напомним, президент Сирии Башар Асад заявил, что информация о применении его войсками химического оружия на "100% сфабрикована".
Великобритания, Сирия, асад, Идлиб
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