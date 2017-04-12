В Молдове запретили добычу сланцевого газа

Президент Молдовы Игорь Додон подписал законодательную инициативу о запрете разведки и добычи сланцевого газа в стране.

В марте правительство Молдовы и американская компания Frontera Resources International подписали соглашение, согласно которому компания в течение первых пяти лет будет вести исключительно поиски залежей нефти и газа в Молдовы. Работы затронут треть территории республики. Как ранее заявлял Додон, правительство сдало компании в концессию около 40% территории страны на 50 лет. Президент посчитал, что этот договор способен навредить национальным интересам.

"Додон подписал законодательную инициативу о запрете разведки и добычи сланцевого газа на территории Молдовы", – сообщила пресс-служба главы государства.

Законопроект налагает на инвесторов, которые хотят исследовать месторождения и осуществлять добычу полезных ископаемых в стране, обязательство получить положительное заключение от местных органов власти, специализированных организаций, физических и юридических лиц на территории выполнения этих работ.

Президент Молдовы выступил инициатором законопроекта в результате работы рабочей группы, созданной для изучения ситуации в отношении договора, а также многочисленных обращений граждан и организаций.

Как отметил Додон, необходимо также организовывать публичные дебаты со всеми заинтересованными сторонами, неправительственными организациями, экологическими организациями и СМИ на тему геологоразведки и добычи полезных ископаемых.