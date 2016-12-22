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В Московском суде Бандеру назвали Бандерасом http://www.segodnya.ua/img/article/7821/26_main.1482419786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/26_tn.1482419786.jpg Мир В России голливудскую звезду "удостоили чести", "сравнив" с украинским националистом 

В Московском суде Бандеру назвали Бандерасом

Сегодня, 17:12

В России голливудскую звезду "удостоили чести", "сравнив" с украинским националистом 

Бандера и Бандерас. Коллаж uargument.com.ua/twitter.com/antoniobanderas
Бандера и Бандерас. Коллаж uargument.com.ua/twitter.com/antoniobanderas

Во время судебного заседания в Мещанском суде Москвы по делу директор библиотеки украинской литературы Натальи Шариной украинского националиста Степана Бандеру по ошибке назвали Бандерасом. Об этом сообщает издание "Грани.ру" в Twitter.

Так, на заседании суда Николай Журавлев, который был понятым во время обысков в библиотеке, давал показания и совершил каверзную ошибку…

"У нее изъяли компьютер, какие-то документы. Потом нашли тумбочку с книгами, показалось, что они были спрятаны….А изымали следователи все по деятельности Бандераса, германских войск там, украинские националисты, всякое такое", – заявил Журавлев.

Как сообщалось, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки "экстремистскую литературу".

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

31 марта этого года против Шариной открыли второе уголовное дело – ее обвиняют в растрате.
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Источник:

"Сегодня"

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