В московском торговом центре зарезали подростка

Подросток скончался от ножевого ранения в сердце во время драки на парковке в торгово-развлекательном центре на юге Москвы, сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в ТЦ VEGAS, расположенном на 24 километре МКАД. По данным следствия, между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из них нанес другому несколько ударов ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области сообщили, что по подозрению в убийстве задержан шестнадцатилетний подросток, с ним проводятся следственные действия.



