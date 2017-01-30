В московском торговом центре зарезали подростка
По подозрению в убийстве задержан шестнадцатилетний подросток
Подросток скончался от ножевого ранения в сердце во время драки на парковке в торгово-развлекательном центре на юге Москвы, сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах столицы.
Инцидент произошел вечером в воскресенье в ТЦ VEGAS, расположенном на 24 километре МКАД. По данным следствия, между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из них нанес другому несколько ударов ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области сообщили, что по подозрению в убийстве задержан шестнадцатилетний подросток, с ним проводятся следственные действия.
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