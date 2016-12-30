В Москве девушка пролетела 7 этажей по мусоропроводу и выжила

Один из жителей дома обнаружил ее и вызвал "скорую"

В многоэтажном доме в Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод. Она пролетела семь этажей. Один из жителей дома обнаружил ее и вызвал "скорую".

Пострадавшая госпитализирована, угрозы для ее жизни нет.

По факту падения подростка в мусоропровод проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.