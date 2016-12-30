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В Москве девушка пролетела 7 этажей по мусоропроводу и выжила http://www.segodnya.ua/img/article/7844/1_main.1483022440.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/1_tn.1483022440.jpg Мир Один из жителей дома обнаружил ее и вызвал "скорую"

В Москве девушка пролетела 7 этажей по мусоропроводу и выжила

Сегодня, 03:00

Один из жителей дома обнаружил ее и вызвал "скорую"

Фото: urned.net
Фото: urned.net

В многоэтажном доме в Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод. Она пролетела семь этажей. Один из жителей дома обнаружил ее и вызвал "скорую".

Пострадавшая госпитализирована, угрозы для ее жизни нет.

По факту падения подростка в мусоропровод проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.
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Источник:

РИА Новости

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