В Москве девушка пролетела 7 этажей по мусоропроводу и выжила
Один из жителей дома обнаружил ее и вызвал "скорую"
В многоэтажном доме в Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод. Она пролетела семь этажей. Один из жителей дома обнаружил ее и вызвал "скорую".
Пострадавшая госпитализирована, угрозы для ее жизни нет.
По факту падения подростка в мусоропровод проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.
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