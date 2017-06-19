В Москве на Курском вокзале электричка сошла с рельсов
Пригородная электричка сошла с рельсов и задела скоростной поезд "Стриж"
В Москве на Курском вокзале два вагона электропоезда сошли с рельсов, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Сегодня в 14:38 при отправлении пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда "Стриж"",- говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
Два пассажира поезда "Стриж" пострадали в момент столкновения. Остальные пассажиры были эвакуированы.
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