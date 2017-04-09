В Москве поезд столкнулся с электричкой

В результате шесть человек были госпитализированы, еще 15 оказана медпомощь на месте

В Москве столкнулись пассажирский поезд Москва-Брест и пустая электричка. В результате шесть человек были госпитализированы, еще 15 оказана медпомощь на месте. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", со ссылкой на источник.

"По предварительной информации в результате столкновения шесть человек госпитализированы, еще 15 обратились за медпомощью на месте", – сказал собеседник агентства.

На участке Фили- Кунцево, где столкнулись электричка и пассажирский поезд движение электропоездов отсутствует. От Москвы Белорусской до Одинцово курсируют временные автобусы.