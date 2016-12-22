В Москве похоронят убитого в Турции российского посла Карлова (видео)
События на ТК Украина
Президент РФ Путин лично будет участвовать в траурных торжествах
Сегодня, 22 декабря, в Москве похоронят убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Президент РФ Путин сделал его посмертно Героем России, а в МГИМО уже основали именную стипендию Карлова.
Российский президент лично будет участвовать в траурных торжествах.
Напомним, 62-летнего дипломата смертельно ранили в Анкаре в понедельник. 22-летний Мевлют Мерт Алтын-Таш, который таким образом отомстил России за военные преступления в Сирии, был застрелен на месте. Расследование совместно проводят турки и россияне. Родственников нападающего после допроса отпустили, они проходят по делу как свидетели.
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