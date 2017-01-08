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В Москве полиция задержала организатора флешмоба "В метро без штанов" http://www.segodnya.ua/img/article/7864/28_main.1483907524.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/28_tn.1483907524.jpg Мир Участники флешмоба планировали снять штаны в вагоне метро

В Москве полиция задержала организатора флешмоба "В метро без штанов"

Сегодня, 22:30

Участники флешмоба планировали снять штаны в вагоне метро

Флешмоб &quot;В метро без штанов&quot; в Москве. Фото: twitter.com/rentvchannel
Флешмоб "В метро без штанов" в Москве. Фото: twitter.com/rentvchannel

Московские полицейские задержали организатора флешмоба "В метро без штанов". Его взяли на станции метро "Цветной бульвар". Мужчина был одет, – сообщает "Московский комсомолец".

Участники флешмоба планировали снять штаны в вагоне метро, но организатора задержали еще в вестибюле. Другие не решились остаться в исподнем без лидера.

Как рассказал организатор московского флешмоба, полицейские "попытались вменить" ему административную статью. Составили ли в итоге протокол, неясно.

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Фото: Наталья Мущинкина

Флешмоб "В метро без штанов" придумали в 2002 году в Нью-Йорке. Теперь акцию ежегодно устраивают в десятках городов мира. В Москве флешмоб впервые устроили в 2016 году.
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