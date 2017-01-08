В Москве полиция задержала организатора флешмоба "В метро без штанов"

Московские полицейские задержали организатора флешмоба "В метро без штанов". Его взяли на станции метро "Цветной бульвар". Мужчина был одет, – сообщает "Московский комсомолец".

Участники флешмоба планировали снять штаны в вагоне метро, но организатора задержали еще в вестибюле. Другие не решились остаться в исподнем без лидера.

В Москве задержали организатора акции "В метро без штанов" подробности на bonjournal.kz (https://t.co/C1K6gSUTeg) pic.twitter.com/iVH2EHfpfQ — журнал Bonjour (@bonjourkz) 8 января 2017 г.

Как рассказал организатор московского флешмоба, полицейские "попытались вменить" ему административную статью. Составили ли в итоге протокол, неясно.

Фото: Наталья Мущинкина

Флешмоб "В метро без штанов" придумали в 2002 году в Нью-Йорке. Теперь акцию ежегодно устраивают в десятках городов мира. В Москве флешмоб впервые устроили в 2016 году.