В Москве полиция задержала организатора флешмоба "В метро без штанов"
Участники флешмоба планировали снять штаны в вагоне метро
Московские полицейские задержали организатора флешмоба "В метро без штанов". Его взяли на станции метро "Цветной бульвар". Мужчина был одет, – сообщает "Московский комсомолец".
Участники флешмоба планировали снять штаны в вагоне метро, но организатора задержали еще в вестибюле. Другие не решились остаться в исподнем без лидера.
В Москве задержали организатора акции "В метро без штанов" подробности на bonjournal.kz (https://t.co/C1K6gSUTeg) pic.twitter.com/iVH2EHfpfQ— журнал Bonjour (@bonjourkz) 8 января 2017 г.
Как рассказал организатор московского флешмоба, полицейские "попытались вменить" ему административную статью. Составили ли в итоге протокол, неясно.
Фото: Наталья Мущинкина
Флешмоб "В метро без штанов" придумали в 2002 году в Нью-Йорке. Теперь акцию ежегодно устраивают в десятках городов мира. В Москве флешмоб впервые устроили в 2016 году.
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