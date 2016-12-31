В Москве работники автомойки угнали машину и поехали воровать елки

Московская полиция задержала двоих сотрудников одной из городских автомоек по подозрению в угоне автомобиля Volvo, хозяин которого воспользовался их услугами. Взяв машину, они украли несколько елок с елочного рынка, – передает TJ.

Позже подозреваемые вернули машину обратно на автомойку и попытались сбыть похищенный товар, но не успели это сделать.

Оба молодых человека были задержаны, возбуждены уголовные дела по статьям 161 УК РФ "Грабеж" и 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".