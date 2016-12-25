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В Москве задержали предполагаемого убийцу 12-летней девочки http://www.segodnya.ua/img/article/7828/0_main.1482617365.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7828/0_tn.1482617365.jpg Мир Подозреваемым оказался 22-летний сожитель родственницы девочки

В Москве задержали предполагаемого убийцу 12-летней девочки

Сегодня, 00:12

Подозреваемым оказался 22-летний сожитель родственницы девочки

Мужчина пытался выехать за пределы России. Фото: vm.ru
Мужчина пытался выехать за пределы России. Фото: vm.ru

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки был задержан оперативниками Московского уголовного розыска при попытке выехать за пределы России. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в ЮВАО города Москвы. Мужчина пытался выехать за пределы России", — цитирует слова Волк РИА Новости.

Отмечается, что задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий. Подозреваемым оказался мужчина 1995 года рождения, являющийся сожителем родственницы девочки. В ходе допроса задержанный признал свою вину, уточнила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летнего ребёнка, чье тело обнаружили в квартире на востоке Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве зарезали 12-летнюю девочку.
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