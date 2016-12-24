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В Москве зарезали 12-летнюю девочку http://www.segodnya.ua/img/article/7827/22_main.1482585591.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/22_tn.1482585591.jpg Мир Следователи проводят допросы родных и соседей

В Москве зарезали 12-летнюю девочку

Сегодня, 15:19

Следователи проводят допросы родных и соседей

Полиция проводит расследование. Фото: vm.ru
Полиция проводит расследование. Фото: vm.ru

В Москве в доме на Ферганской улице зарезали 12-летнюю девочку. Дома в этот момент были пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

Следователи проводят допросы родных и соседей. Предстоит выяснить, кто мог проникнуть в квартиру, и где в момент убийства находились другие члены семьи.

Следствие рассчитывает получить ответы на некоторые вопросы после криминалистических экспертиз.

Ранее сообщалось, что в России зверски убили школьницу.
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Источник:

Интерфакс

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