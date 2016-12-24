В Москве зарезали 12-летнюю девочку
Следователи проводят допросы родных и соседей
В Москве в доме на Ферганской улице зарезали 12-летнюю девочку. Дома в этот момент были пожилая бабушка и 4-летний ребенок.
Следователи проводят допросы родных и соседей. Предстоит выяснить, кто мог проникнуть в квартиру, и где в момент убийства находились другие члены семьи.
Следствие рассчитывает получить ответы на некоторые вопросы после криминалистических экспертиз.
Ранее сообщалось, что в России зверски убили школьницу.
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