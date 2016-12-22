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В Мосуле произошла серия терактов: погибли 30 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7820/16_main.1482406867.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/16_tn.1482406867.jpg Мир Террористы-смертники подорвали три заминированных автомобиля

В Мосуле произошла серия терактов: погибли 30 человек

Сегодня, 13:40


Террористы-смертники подорвали три заминированных автомобиля

В Мосуле произошла серия терактов. Фото: AFP
В Мосуле произошла серия терактов. Фото: AFP

Не менее 30 человек погибли в результате трех терактов, произошедших на контролируемой военными территории иракского города Мосул, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в силах безопасности.

Террористы-смертники подорвали три заминированных автомобиля. Мишенями были как военнослужащие, так и мирные жители.

Как известно, в Мосуле проходит операция иракских военных и ополченцев, стремящихся очистить город от террористов из группировки ИГИЛ.
Ирак, теракт, жертвы, взрывы, террористы, теракты, Мосул
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Источник:

Интерфакс

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