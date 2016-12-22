В Мосуле произошла серия терактов: погибли 30 человек
Террористы-смертники подорвали три заминированных автомобиля
Не менее 30 человек погибли в результате трех терактов, произошедших на контролируемой военными территории иракского города Мосул, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в силах безопасности.
Террористы-смертники подорвали три заминированных автомобиля. Мишенями были как военнослужащие, так и мирные жители.
Как известно, в Мосуле проходит операция иракских военных и ополченцев, стремящихся очистить город от террористов из группировки ИГИЛ.
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