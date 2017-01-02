В Норвегии показали новый мощный беспилотник (видео)
Дрон, оснащенный восемью пропеллерами, может поднять груз втрое больше своего веса
Норвежская компания Griff Aviation представила сверхмощный дрон Griff 300, который может поднять груз почти в четверть тонны, сообщает hi.Tech.ua.
Стоит отметить, что дрон может поднять груз втрое больше своего веса – 225 килограммов, так как его вес "всего" 75 килограммов. На Griff 300 установлены восемь мощнейших пропеллеров, каждый из которых приводится в движение собственным электромотором.
Управляется Griff 300 комплектным радиопультом. Заряда аккумулятора достаточно на 30-45 минут пребывания беспилотника в воздухе.
Разработчики считают, что дрон станет полезным помощником людям: его можно будет применять, например, в борьбе с лесными пожарами, для выполнения поисково-спасательных работ, обслуживания высотных конструкций.
В будущем Griff Aviation планирует выпускать еще более мощные беспилотники, к примеру, грузоподъемная масса версии Griff 800 будет достигать 800 кг.
Ранее сообщалось, украинские волонтеры разработали уникальный многофункциональный беспилотник, который может выполнять множество задач, как в военной сфере, так и в гражданской.
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