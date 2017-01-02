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В Норвегии показали новый мощный беспилотник (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/82_main.1483358844.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/82_tn.1483358844.jpg Мир Дрон, оснащенный восемью пропеллерами, может поднять груз втрое больше своего веса

В Норвегии показали новый мощный беспилотник (видео)

Сегодня, 14:08

Дрон, оснащенный восемью пропеллерами, может поднять груз втрое больше своего веса


Норвежская компания Griff Aviation представила сверхмощный дрон Griff 300, который может поднять груз почти в четверть тонны, сообщает hi.Tech.ua.

Стоит отметить, что дрон может поднять груз втрое больше своего веса – 225 килограммов, так как его вес "всего" 75 килограммов. На Griff 300 установлены восемь мощнейших пропеллеров, каждый из которых приводится в движение собственным электромотором.

Управляется Griff 300 комплектным радиопультом. Заряда аккумулятора достаточно на 30-45 минут пребывания беспилотника в воздухе.

Разработчики считают, что дрон станет полезным помощником людям: его можно будет применять, например, в борьбе с лесными пожарами, для выполнения поисково-спасательных работ, обслуживания высотных конструкций.

В будущем Griff Aviation планирует выпускать еще более мощные беспилотники, к примеру, грузоподъемная масса версии Griff 800 будет достигать 800 кг.

Ранее сообщалось, украинские волонтеры разработали уникальный многофункциональный беспилотник, который может выполнять множество задач, как в военной сфере, так и в гражданской.
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