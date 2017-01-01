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В Нюрнберге прогремел взрыв http://www.segodnya.ua/img/article/7850/67_main.1483272470.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/67_tn.1483272470.jpg Мир Украинский дипломат заявил, что украинцев среди пострадавших от взрыва не оказалось

В Нюрнберге прогремел взрыв

Сегодня, 14:09

Украинский дипломат заявил, что украинцев среди пострадавших от взрыва не оказалось

Среди пострадавших украинцев нет. Фото: AFP
Среди пострадавших украинцев нет. Фото: AFP

В Немецком городе Нюрнберг в новогоднюю ночь случился взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщил в Facebook генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

"Около 0:30 1 января 2017 года (по местному времени) вблизи центра Нюрнберга произошел взрыв. Предварительной причиной взрыва является использование несертифицированной новогодней пиротехники", – написал консул.

Он отметил, что по предварительной информации местной полиции, от взрыва пострадали пять человек.

Также он отметил, что среди пострадавших украинцев нет.

Напомним, в новогоднюю ночь случилось нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.
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"Сегодня"

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