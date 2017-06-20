В одном из офисов Стамбула прогремел взрыв

Сегодня, 18:01

Силой взрывной волны опрокинуло припаркованный рядом крупный автомобиль


В турецком городе Стамбул прогремел взрыв, в результате чего оказалось несколько пострадавших, о погибших не сообщается.

Инцидент произошел в одном из офисов турецкого города, в результате взрыва повреждено припаркованный вблизи автомобиль. От взрывной волны транспортное средство опрокинуло.

Также сообщают о нескольких пострадавших, эта информация уточняется.

Правоохранители оцепили район, где это произошло.
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"Сегодня"

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