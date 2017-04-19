В Пентагоне испытают систему ПРО для перехвата ракет КНДР

Пентагон намерен в мае дважды испытать систему ПРО, предназначенную для перехвата северокорейских ракет. Как сообщает RT со ссылкой на CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве, в рамках первых учений будет использоваться модернизированная ракета, запускаемая с корабля ВМФ. До этого ее проверяли лишь один раз.

Новая версия ракеты имеет, в частности, улучшенную боеголовку. По сравнению с предыдущей моделью у нее улучшена дальность полета, что будет позволять раньше перехватывать вражеские ракеты и минимизировать возможность их поражения цели.

Эта система ПВО разрабатывалась совместно с Японией и нацелена на сбитие северокорейских ракет средней дальности, представляющих угрозу для американского союзника.

В другом испытании проверку пройдут ракеты-перехватчики наземного базирования, находящиеся на территории Аляски и Калифорнии. В ходе этих учений военные попытаются перехватить ракету над Тихим океаном. По словам министра обороны, эта программа существует уже более десяти лет, но только половина испытаний прошла успешно.

Ранее сообщалось, что КНДР пригрозила проведением новых ракетных испытаний.

Напомним, в воскресенье ВВС США провели боевые учения в Японии.