В Петербурге возле библиотеки произошел взрыв: подростку оторвало руку

В Санкт-Петербурге около библиотеки имени Чернышевского на Васильевском острове произошел взрыв. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на сотрудников учреждения. По сообщению издания, взрывное устройство сработало в руках 17-летнего подростка. По предварительной информации, пострадавший – студент Санкт-Петербургского государственного технологического института.

По предварительным данным, у парня – травматическая ампутация кисти, вторую руку, скорее всего, удастся спасти. Юноша находится в шоковом состоянии. На данный момент его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

По словам очевидцев, молодой человек "что-то поднял около библиотеки", после чего произошел взрыв.

По словам сотрудников магазина, расположенного рядом, они услышали очень громкий хлопок и выбежали на улицу. На крыльце библиотеки они увидели пострадавшего молодого человека и много крови. Скорая помощь, отмечают очевидцы, прибыла на место очень быстро. Несмотря на взрыв, стекло витрины библиотеки не пострадало. На крыльце здания – лужа крови.

В распоряжении издания оказалось видео последних секунд перед взрывом у библиотеки. Как видно на записи, 17-летний студент Технологического университета вышел на улицу Кима из-за торгового центра "Платформа". Он зашел на крыльцо библиотеки № 1 имени Чернышевского на Кима, 4 со стороны главного входа, который в момент визита молодого человека был закрыт. В библиотеку студент так и не зашел, однако не понятно, собирался ли он в нее, или же просто искал укромное место.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства. На место происшествия, отмечают следователи, незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, уже назначены медицинские и криминалистические экспертизы. "По результатам которых можно будет говорить о точной причине и всех обстоятельствах произошедшего", – подчеркивают в региональном ГСУ СК РФ.