В Петербурге запретили велопробег Дедов Морозов и Снегурок

Полиция запретила проводить в центре Санкт-Петербурга велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Они пригрозили собравшимся задержанием, если колонна двинется одновременно.

После обсуждения ситуации собравшиеся решили проехать по улицам города небольшими группами по 10-20 человек, не нарушая правила дорожного движения.

Всего, по словам "Фонтанки", на мероприятие собирались от 100 до 200 человек.