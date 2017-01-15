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В Петербурге запретили велопробег Дедов Морозов и Снегурок http://www.segodnya.ua/img/article/7883/7_main.1484432356.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/7_tn.1484432356.jpg Мир Участники разъехались маленькими группами

В Петербурге запретили велопробег Дедов Морозов и Снегурок

Сегодня, 00:18

Участники разъехались маленькими группами

Участники велопробега. Фото: fontanka.ru
Участники велопробега. Фото: fontanka.ru

Полиция запретила проводить в центре Санкт-Петербурга велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Они пригрозили собравшимся задержанием, если колонна двинется одновременно.

После обсуждения ситуации собравшиеся решили проехать по улицам города небольшими группами по 10-20 человек, не нарушая правила дорожного движения.

Всего, по словам "Фонтанки", на мероприятие собирались от 100 до 200 человек.
Дед Мороз, велопробег, велопарад

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