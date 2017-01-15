В Петербурге запретили велопробег Дедов Морозов и Снегурок
Участники разъехались маленькими группами
Полиция запретила проводить в центре Санкт-Петербурга велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Они пригрозили собравшимся задержанием, если колонна двинется одновременно.
После обсуждения ситуации собравшиеся решили проехать по улицам города небольшими группами по 10-20 человек, не нарушая правила дорожного движения.
Всего, по словам "Фонтанки", на мероприятие собирались от 100 до 200 человек.
Вы сейчас просматриваете новость "В Петербурге запретили велопробег Дедов Морозов и Снегурок". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии