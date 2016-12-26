В Подмосковье женщина вытолкнула семилетнего ребенка из окна пятнадцатого этажа

Жительница Калужской области вытолкнула своего малолетнего ребенка из окна 15-го этажа в Подмосковье, ребенок погиб, сообщает в понедельник главк Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, вечером 26 декабря 34-летняя жительница Калужской области в квартире по месту временного проживания в подмосковных Мытищах вытолкнула своего ребенка 2009 года рождения из окна 15-го этажа. От полученных повреждений ребенок скончался. Следствием по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

"Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает ведомство.



