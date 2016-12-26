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В Подмосковье женщина вытолкнула семилетнего ребенка из окна пятнадцатого этажа http://www.segodnya.ua/img/article/7833/48_main.1482788236.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/48_tn.1482788236.jpg Мир От полученных повреждений ребенок скончался

В Подмосковье женщина вытолкнула семилетнего ребенка из окна пятнадцатого этажа

Сегодня, 23:37

От полученных повреждений ребенок скончался

От полученных повреждений ребенок скончался, фото АТН
От полученных повреждений ребенок скончался, фото АТН

Жительница Калужской области вытолкнула своего малолетнего ребенка из окна 15-го этажа в Подмосковье, ребенок погиб, сообщает в понедельник главк Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, вечером 26 декабря 34-летняя жительница Калужской области в квартире по месту временного проживания в подмосковных Мытищах вытолкнула своего ребенка 2009 года рождения из окна 15-го этажа. От полученных повреждений ребенок скончался. Следствием по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

"Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает ведомство.
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Источник:

РИА Новости

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