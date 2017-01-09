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В Польше обнаружен мертвым сын бывшего экс-президента Леха Валенсы – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7864/63_main.1483946068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/63_tn.1483946068.jpg Мир Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы

В Польше обнаружен мертвым сын бывшего экс-президента Леха Валенсы – СМИ

Сегодня, 09:12

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы

Пшемыслав Валенса. Фото: real-vin.com
Пшемыслав Валенса. Фото: real-vin.com

В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает Associated Press, сообщает "112 Украина".

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей – четверо сыновей и четверо дочерей. Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году – к году условно.

В 2011 году сообщалось, что сын экс-президента Польши Леха Валенсы Ярослав перенес операцию на позвоночнике после серьезной аварии на мотоцикле.
Польша, смерть, расследование, валенса, гданськ

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