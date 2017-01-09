В Польше обнаружен мертвым сын бывшего экс-президента Леха Валенсы – СМИ

В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает Associated Press, сообщает "112 Украина".

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей – четверо сыновей и четверо дочерей. Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году – к году условно.

В 2011 году сообщалось, что сын экс-президента Польши Леха Валенсы Ярослав перенес операцию на позвоночнике после серьезной аварии на мотоцикле.