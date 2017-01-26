В Польше произошло массовое ДТП (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:27

Из-за нелетной погоды столкнулись 72 автомобиля 


По меньшей мере, 20 человек пострадали в масштабном ДТП в Польше. В центральной части страны из-за густого тумана водитель одного из грузовиков въехал в фуру, а далее последовала цепная реакция.

Всего столкнулись 72 автомобиля. Полкилометра дороги  заблокировано. Работают около сотни спасателей. Говорят – ликвидировать последствия ДТП смогут ближе к ночи. 

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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