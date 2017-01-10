В польском Перемышле выстроились гигантские очереди за билетами на новый Интерсити в Украину (фото,видео)

В очереди выстроились более 400 человек

Около 450 человек выстроилось в очереди на железнодорожном вокзале в польском Перемышле, чтобы приобрести билеты на поезд Интерсити+, следующий по маршруту Перемышль-Львов-Киев. Об этом сообщается на странице польской железнодорожной волонтерской группы linia102 в Facebook, передает ЦТС.

В частности, польские ж/д активисты запечатлели на видео прибытие поезда из Украины, которое демонстрирует, что маршрут пользуется большой популярностью.

Также поляки проинформировали, что на обратный рейс в Украину у касс выстроились большие очереди. В подтверждение чему были опубликованы соответствующие фото.

Напомним, 23 декабря поезд Интерсити+ Киев-Перемышль совершил свой первый рейс.