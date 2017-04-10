В порту Барселоны сгорели четыре элитные яхты
С огнем спасатели боролись несколько часов, более двадцати человек эвакуировали
В порту Барселоны сгорели четыре элитные яхты. Еще пять сильно повреждены. Пламя вспыхнуло рано утром на одном из судов и быстро перекинулось на соседние. С огнем спасатели боролись несколько часов. Более двадцати человек эвакуировали. Один человек пострадал, его госпитализировали. Причины возгорания – выясняют.
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