В порту Барселоны сгорели четыре элитные яхты. Еще пять сильно повреждены. Пламя вспыхнуло рано утром на одном из судов и быстро перекинулось на соседние. С огнем спасатели боролись несколько часов. Более двадцати человек эвакуировали. Один человек пострадал, его госпитализировали. Причины возгорания – выясняют.