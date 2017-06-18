В Португалии растет число жертв лесных пожаров

Вчера, 11:40

На данный момент известно о 24 погибших

Фото: sq.com.ua
Фото: sq.com.ua

Из-за лесных пожаров в центральной части Португалии погибли 24 человека, сообщает УНН со ссылкой на Publico.

"Мы подтвердили 24 погибших, вероятно, смертей может быть больше, однако пока это невозможно подтвердить", — сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта.

Причиной возникновения пожаров стало то, что в субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов.

Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении огня приняли участие 500 сотрудников пожарной службы и 160 машин. Пламя быстро распространилось в четырех разных направлениях. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.
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