В Португалии разбился тушивший пожар самолет
На место прибыли две машины скорой помощи и вертолет экстренных служб
Cамолет Canadair, занимавшийся тушением пожара в центральной части Португалии, разбился в районе Лорисейра округа Сантарен, сообщает во вторник сайт газеты "Диариу ди Нотисиаш". Данных о жертвах крушения пока не поступало.
На место прибыли две машины скорой помощи и вертолет экстренных служб.
На прошлой неделе в Португалии обострилась ситуация с лесными пожарами, которые часто происходят в стране летом. На тушение пожара в настоящее время брошены силы более 2,8 тыс. пожарных, 24 самолетов и вертолетов и 928 автомобилей, большая часть занимается тремя крупнейшими пожарами – в населенных пунктах Гойш и Пенела в округе Коимбра и в Педроган-Гранди в округе Лейрия.
Вы сейчас просматриваете новость "В Португалии разбился тушивший пожар самолет". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии