В Португалии разбился тушивший пожар самолет

Сегодня, 20:35

На место прибыли две машины скорой помощи и вертолет экстренных служб

Данных о жертвах крушения пока не поступало. Фото: DeviantArt
Данных о жертвах крушения пока не поступало. Фото: DeviantArt

Cамолет Canadair, занимавшийся тушением пожара в центральной части Португалии, разбился в районе Лорисейра округа Сантарен, сообщает во вторник сайт газеты "Диариу ди Нотисиаш". Данных о жертвах крушения пока не поступало.

На место прибыли две машины скорой помощи и вертолет экстренных служб.

На прошлой неделе в Португалии обострилась ситуация с лесными пожарами, которые часто происходят в стране летом. На тушение пожара в настоящее время брошены силы более 2,8 тыс. пожарных, 24 самолетов и вертолетов и 928 автомобилей, большая часть занимается тремя крупнейшими пожарами – в населенных пунктах Гойш и Пенела в округе Коимбра и в Педроган-Гранди в округе Лейрия.
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Источник:

Интерфакс

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