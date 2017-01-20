В предвкушении инаугурации: соцсети "взорвались" шутками о Трампе
Многие интернет-пользователи бросают взгляд на Россию
Сегодня, 20 января, состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Миллиардер, никогда до этого не занимающий государственные должности, возглавит сверхдержаву.
Инаугурация намечена на 19:00 по киевскому времени, но социальные сети уже "кипят" от предвкушения церемонии. При этом многие интернет-пользователи бросают взгляд на Россию.
Доброе утро, Россия!!! pic.twitter.com/58s6OTG5XL— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 20 января 2017 г.
В Госдуме обещают не допустить развития событий, которое приведет к импичменту Трампу. Скажите им кто-нибудь уже, что они живут в России!— ivan davydov (@ivan_f_davydov) 20 января 2017 г.
В Нью-Йорке сейчас так pic.twitter.com/7ClBDvHngX— РБ головного мозга (@belamova) 20 января 2017 г.
#BREAKING— ВП (@sranysovok) 19 января 2017 г.
Трамп: сочные латинки депортированы не будут. pic.twitter.com/ftjHhEQa9T
Мало людей пришло к Трампу – нет поддержки народа, придется путену срочно Беркут перебрасывать в форме полиции США https://t.co/JMgTPUvC7k— Dmitry Dibenko (@DmitryDibenko) 20 января 2017 г.
Прям писаемся от натуги – вот так переживаем за президента США. https://t.co/oJdN6jd0iD— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 20 января 2017 г.
Сегодня от алкогольного передоза умрет много русских, ведь сегодня – пятница, день крымнаша и день трампнаша.— МинПанд (@crimeapanda) 20 января 2017 г.
Творчество умалишенных: pic.twitter.com/USHQR4Am16— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 20 января 2017 г.
Сегодня будет выпущен Кракен pic.twitter.com/vqVvSo1xlo— Ellen Sheidlin (@sheidlina) 20 января 2017 г.
Как сообщалось, в США происходят массовые протесты против инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Для нормализации обстановки властям пришлось задействовать отряды полицейских.
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