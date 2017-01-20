В предвкушении инаугурации: соцсети "взорвались" шутками о Трампе

Сегодня, 20 января, состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Миллиардер, никогда до этого не занимающий государственные должности, возглавит сверхдержаву.

Инаугурация намечена на 19:00 по киевскому времени, но социальные сети уже "кипят" от предвкушения церемонии. При этом многие интернет-пользователи бросают взгляд на Россию.

В Госдуме обещают не допустить развития событий, которое приведет к импичменту Трампу. Скажите им кто-нибудь уже, что они живут в России! — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 20 января 2017 г.

В Нью-Йорке сейчас так pic.twitter.com/7ClBDvHngX — РБ головного мозга (@belamova) 20 января 2017 г.

Мало людей пришло к Трампу – нет поддержки народа, придется путену срочно Беркут перебрасывать в форме полиции США https://t.co/JMgTPUvC7k — Dmitry Dibenko (@DmitryDibenko) 20 января 2017 г.

Сегодня от алкогольного передоза умрет много русских, ведь сегодня – пятница, день крымнаша и день трампнаша. — МинПанд (@crimeapanda) 20 января 2017 г.

Сегодня будет выпущен Кракен pic.twitter.com/vqVvSo1xlo — Ellen Sheidlin (@sheidlina) 20 января 2017 г.

Как сообщалось, в США происходят массовые протесты против инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Для нормализации обстановки властям пришлось задействовать отряды полицейских.