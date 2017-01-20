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В предвкушении инаугурации: соцсети "взорвались" шутками о Трампе http://www.segodnya.ua/img/article/7901/22_main.1484909598.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/22_tn.1484909598.jpg Мир Многие интернет-пользователи бросают взгляд на Россию

В предвкушении инаугурации: соцсети "взорвались" шутками о Трампе

Сегодня, 12:52

Многие интернет-пользователи бросают взгляд на Россию

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Сегодня, 20 января, состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Миллиардер, никогда до этого не занимающий государственные должности, возглавит сверхдержаву.

Инаугурация намечена на 19:00 по киевскому времени, но социальные сети уже "кипят" от предвкушения церемонии. При этом многие интернет-пользователи бросают взгляд на Россию.

Как сообщалось, в США происходят массовые протесты против инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Для нормализации обстановки властям пришлось задействовать отряды полицейских.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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